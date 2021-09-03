В Орле восьмиэтажку могут построить посреди частного сектора

Строители положили глаз на участок по улице Панчука.

На улице Панчука восьмиэтажный дом могут построить прямо посреди частного сектора, сообщает группа «В контакте» «Новостройки города Орла».

Попытки застроить территорию бывшей трикотажной фабрики (ул. Панчука, 49) предпринимались уже давно. 8 лет назад, во времена мэра Ступина, разрешение на строительство никому получить не удалось.

Согласно генплану 2017 года, земельный участок относится к зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-3), предназначенной для застройки средней плотности многоквартирными жилыми домами до 4 этажей (включая мансардный). Таким образом, строительство любого рода «свечек» здесь должно быть исключено.

Но не все так просто. В 2020 году в Орле меняли устаревшие на тот момент правила землепользования и застройки. В ходе публичных слушаний никаких изменений статуса участка не обсуждалось. Но дальше произошли «чудеса».

«При неизвестных обстоятельствах, в окончательной редакции текстовой части правил землепользования и застройки, утвержденной решением горсовета от 28 января 2021 года №7/0070—ГС (спустя 10 месяцев после проведения публичных слушаний), среди условно разрешенных видов для зоны Ж-3 появилась среднеэтажная жилая застройка домами до 8 этажей», пишут «Новостройки города Орла».

Таким образом, юридические основания для строительства 8-этажного дома на данный момент имеются. Публичные слушания по данному проекту состоятся 16 сентября 2021 года, в 16:00, в большом зале администрации города Орла (г. Орёл, Пролетарская гора, 1).

ИА «Орелград», фото «Новостройки города Орла»