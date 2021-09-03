В Орловскую область завезли более 200 тысяч доз вакцины против гриппа

3.9.2021 | 17:17 Медицина, Новости

Иммунизация от гриппа дополнит вакцинацию от коронавируса.

В Орловскую область завезли более 200 тыс. доз вакцины «СОВИГРИПП» и 20 тыс. доз вакцины «Ультрикс Квадри», сообщает пресс-служба областной администрации.

Помимо всероссийской вакцинации от COVID-19, власти начали подготовку к иммунизации населения от вируса гриппа. При этом, между прививками должен быть временной интервал.

«По существующим нормативным документам и инструкциям между прививками от гриппа и COVID-19 должно пройти не менее одного месяца», рассказал Владимир Николаев, исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения.

ИА «Орелград»

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