Британская фирма потребовала наказать орловский магазин

Исковое заявление зарубежной компании рассмотрел суд в Орле.

Арбитражный суд Орловской области в формате онлайн рассмотрел исковое заявление компании Entertainment One UK Limited, зарегистрированной в Лондоне. Иск был предъявлен обществу с ограниченной ответственностью «Универсам» из поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области. Зарубежная компания требовала взыскать с российского торгового предприятия компенсацию за нарушение исключительных прав в сумме 140 тысяч и судебных издержек.

Из материалов дела следует, что в марте 2020 года представители истца «в целях защиты своих исключительных прав» произвели закупку в магазине «Универсам» и зафиксировали факт продажи контрафактного товара. Предметом спора стали игрушки, изготовленные в виде объемных пластиковых фигур округлой формы с изображениями, имитирующими изображения анимационного персонажа «Свинка Пеппа/ Peppa Pig» и иных персонажей. Кроме того, на этикетке находилось словесное обозначение «PEPPA PIG».

Осенью прошлого года истец направил в адрес ответчика претензию, в которой просил прекратить дальнейшую реализацию контрафактного товара, связаться с представителем правообладателя, а также предоставить информацию и документы, имеющиеся в распоряжении о поставщике контрафактного товара. Затем иностранная компания обратилась в суд. Она представила документы, доказывающие ее исключительные прав на целый ряд товарных знаков, в том числе «Свинка Пеппа», «Мама Свинка», «Папа Свин», «Поросенок Джордж», «Зебра Зоя», «Крольчонок Ребекка», «Пони Педро» и другие изображения.

Исследовав материалы дела, оценив допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению. С орловского «Универсама» в пользу британской фирмы взыскано 70 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и произведения искусства.

ИА «Орелград»