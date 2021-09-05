В Орле решили брать пример с Путина в борьбе с коррупцией

Мэрия продлила и расширила план мероприятий по противодействию коррупции.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города от 22 января 2021 года. Этим документом был утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 годы. Однако теперь данный план в Орле решили продлить и расширить. Связано это с тем, что в августе 2021 году президент Владимир Путин издал указ №478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы». В связи с этим и администрация Орла решила продлить действие своего плана на 2024 год «в целях повышения эффективности антикоррупционных мер».

Сам план также изложен в новой редакции, хотя ничего принципиально нового в себе не несет. Так, он по-прежнему предусматривает работу комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Кроме того, чиновников мэрии вновь обязали уведомлять свое начальство и органы прокуратуры обо всех «случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений».

Планом предусмотрено проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими. Определенным новшеством станет то, что в рамках плана будет организован сбор сведений о сайтах и страницах в интернете, на которых не только чиновники, но и претенденты на работу в мэрии «размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать».

Также планируется повышение эффективности кадровой работы, касающейся ведения личных дел муниципальных служащих. Предполагается проверять достоверность заполнения чиновниками анкет, в которых они обязаны указывать всех своих родственников и свойственников. Данная информация должна оперативно актуализироваться для «выявления возможного конфликта интересов».

ИА «Орелград»