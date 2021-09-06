Объемы строительства жилья на Орловщине выросли на четверть

Организации и индивидуальные застройщики нарастили темпы работ.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в текущем году введено в эксплуатацию 1215 зданий жилого и нежилого назначения общим строительным объемом 1929,4 тысячи кубометров. При этом объемы введено в строй жилья превысили прошлогодний показатель на 27 процентов. Во многом это произошло благодаря активизации организаций-застройщиков. С начала года они сдали в эксплуатацию 575 квартир общей полезной площадью 31,1 тысячи квадратных метров в четырех жилых зданиях.

«Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 1062 жилых дома общей полезной площадью 138,5 тысячи квадратных метров, что составляет 81,7 процента от всего объема жилья, введенного в январе-июле 2021 года, — сообщает Орелстат. — Из них 107 жилых домов площадью 9,4 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства».

В целом в 2021 году в Орловской области организациями и индивидуальными застройщиками построено 1638 благоустроенных квартир общей площадью жилых помещений 169,6 тысячи квадратных метров. Статистики также подсчитали, что общий объем строительных работ в регионе, включая возведение нежилых объектов, в январе-июле составил 12,688 миллиарда рублей. В сопоставимой оценке данный показатель составляет 59,7 процента к уровню аналогичного периода прошлого года.

ИА «Орелград»