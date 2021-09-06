В Орле случились две аварии с участием питбайков

Оба мотоциклиста госпитализированы.

За прошедшие выходные в Орловской области произошло два ДТП с участием питбайков, сообщает пресс-служба ГИБДД.

В субботу в 17.30 23-летний мотоциклист на питбайке «Ирбис» вылетел с трассы «Орел-Знаменское» и перевернулся. Это случилось в районе 30-го километра трассы. Водитель госпитализирован с травмами.

А в воскресенье в 19.50 водитель «Ниссан Кашкай» сбил 15-летнего водителя питбайка «АТОМ». ДТП произошло на перекрестке Московского шоссе с улицей Михалицына и также обернулось госпитализацией мотоциклиста.

ИА «Орелград»