Орловских школьников ожидает PISA

Грамотность учащихся Орловской области оценят по новой модели.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества развития, до конца года в Орловской области, как и в других регионах страны, будет проведено исследование «PISA для школ». Цель проекта — анализ качества получаемого орловскими школьниками образования, а также соответствие их знаний реалиям жизни в современном мире. Поясним, что аббревиатура PISA расшифровывается как «Международная программа по оценке образовательных достижений учеников».

«Одна из основных целей национального проекта «Образование» – вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования, — пояснили в Центре. — В Орловской области исследование «PISA для школ» пройдет в период с 11 октября по 5 ноября 2021 года для обучающихся 80-ти образовательных организаций, в том числе двух частных школ и пяти учреждений среднего профессионального образования».

Комментируя проект, глава областного департамента образования Татьяна Крымова сказала, что мероприятия в рамках «PISA для школ» будут представлять собой компьютерное тестирование и анкетирование для пятнадцати и шестнадцатилетних участников. Их грамотность будет оценена по трем основным областям: математической, естественнонаучной и читательской. Акцент проверяющие сделают на том, как именно ученики могут применять получаемые знания в повседневных ситуациях «для решения большого количества задач в разных сферах деятельности человека».

«Уже в конце августа начались обучающие мероприятия для региональных координаторов, в дальнейшем пройдут обучение все работники, участвующие в организационной части проведения исследования на уровне региона, муниципалитета, школы», – подчеркнул директор Регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов.

ИА «Орелград»