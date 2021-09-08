Мавзолей Ленина предложили перенести в Орловскую область

8.9.2021 | 14:01 Важное, Новости, Политика

Подобная инициатива может стать толчком к развитию внутреннего туризма.

«Нужно взять и перенести Мавзолей с Лениным в Мымрино — родное село Зюганова». С таким предложением выступил Владислав Числов, координатор орловского отделения ЛДПР, главный редактор «Орелграда» и кандидат в депутаты Государственной думы.

Свою инициативу кандидат озвучил в ходе предвыборных дебатов на «Первом областном» канале. Владислав Числов напомнил, что Орловскую область традиционно относят к так называемому «Красному поясу» и предложил использовать это в туристических целях:

«Это нужно сделать для того, чтобы все коммунисты приехали и посмотрели, как тут Ленин устроился у нас на Орловщине. К нам ринутся туристы, гостиницы будут заполнены. Мне кажется, это отличный проект».

Также Числов подверг критике орловских чиновников, которые зарегистрировали бренд «Литературная столица» с огромных опозданием. По его словам, эту идею еще 10 лет назад предлагали орловские журналисты, включая самого Числова.

«Да нужно просто быстрее булками шевелить!», резюмировал кандидат от ЛДПР.

ИА «Орелград»

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