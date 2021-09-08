Орловский прокурор откликнулся на видеообращение жителей аварийного дома

Инициативная группа жильцов посетила прием прокурора.

Прокурор Орловский области Владислав Малкин встретился с жильцами аварийного дома № 38 по ул. Металлургов, которые ранее разместили в интернете видеообращение о помощи.

«Обозначенные ими (жильцами) вопросы касались бездействия должностных лиц администрации города Орла, непринятия ими надлежащих мер по предоставлению нового жилья жителям дома № 38 по ул. Металлургов города Орла, ранее признанного аварийным, или выплаты гражданам положенной по закону его выкупной стоимости. По итогам приема прокурор области поручил дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Орла, в чью компетенцию входят вопросы переселения граждан из аварийного жилого фонда», сообщает пресс-служба прокуратуры.

Видеообращение к прокурору было размещено вчера на ютуб-канале «Наш Орел». В нем люди утверждали, что в их распоряжение есть документ, согласно которому еще 1 января они должны были получить новые квартиры.

ИА «Орелград»