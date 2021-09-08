Совместными усилиями в РФ удастся поддержать туристическую отрасль, считает Борис Пайкин

8.9.2021 | 3:00 Политика

Член фракции ЛДПР в ГД, глава Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин принял участие в Международном форуме-выставке по туризму «Отдых» и рассказал о работе профильного Комитета нижней палаты над новым законопроектом по туризму

«Туристическая отрасль оказалась наиболее пострадавшей из-за пандемии и сегодняшний форум показывает, насколько важно объединиться, чтобы поддержать ее. Сейчас много внимания уделяется развитию внутреннего и въездного туризма. Правительство запустило программу кешбэка и чартерные авиалинии в регионы страны, что является существенной помощью отрасли», ‒ отметил Борис Пайкин.

По его словам, сейчас в профильном Комитете ГД совместно с Ростуризмом идет работа над проектом нового закона о туризме.

«Ныне действующий закон разрабатывался еще в 1996 году и был нацелен на выездной туризм, но все изменилось с тех пор. Ожидается, что новый законопроект будет принят к концу 2022 года. Он достаточно амбициозен, и отрасль получит законодательный инструмент, в рамках которого можно будет работать и развиваться. Я уверен, что сообща законодательные органы, Правительство и бизнес-сообщество смогут улучшить ту ситуацию, которая сегодня сложилась в туристической отрасли», ‒ сообщил Борис Пайкин.

ЛДПР и дальше будет работать над развитием внутреннего туризма и созданием качественных условий для отдыха граждан России, добавил он.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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