Орловский художник окончил граффити в честь тренера Семина

Финансовую помощь оказывали жители Орла.

Орловский художник Дмитрий Пашков завершил стрит-арт с изображением Юрия Павловича Семина. С фотографиями работы можно ознакомиться в группе автора в социальной сети «В контакте».

Граффити появилось по адресу улица Узловая, 2, около станции Лужки-Орловские. А финансовую помощь художнику оказывали местные жители.

Юрий Павлович Семин – прославленный орловский футболист и тренер. В качестве главного тренера он работал в командах «Кубань» (Краснодар), «Памир» (Душанбе, Таджикистан), «Локомотив» (Москва), олимпийской сборной Новой Зеландии, сборной России, «Динамо» (Киев, Украина), «Габала» (Азербайджан), «Мордовия» (Саранск), «Анжи» (Махачкала). В настоящий момент он тренирует ФК «Ростов», а наибольших успехов Юрий Павлович добился в столичном «Локомотиве». Во главе железнодорожников Семин трижды был чемпионом России, 6 раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок России.

ИА «Орелград»