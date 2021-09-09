Под Орлом 50-летний грибник попал под поезд «Ласточка»

9.9.2021 | 17:03 Новости, Происшествия

Полиция подтвердила произошедшее.

50-летний мужчина погиб в деревне Железница Мценского района Орловской области. Об этом сообщило сообщество «Мценский уезд» в социальной сети «В контакте».

«Двое мужчин из г.Орла, приехали в д.Железницу Мценского р-на за грибами. Немного выпили… Опоздав на электричку, один из мужчин оставил приятеля метрах в пяти от ж/д, а сам пошёл искать машину, которая смогла бы их отвезти домой. Отойдя буквально метров на 500, от того места где оставил приятеля, мужчина услышал сигнал электрички. Вернувшись обратно, машинист ему сообщил что его приятеля сбил поезд.
Известно что погибший совсем недавно отпраздновал 50-ти летний юбилей», — сообщает «Мценский уезд».

Старший инспектор штаба ЛО МВД России на станции Орел подтвердил нашим коллегам из «Орелтаймс» информацию о трагедии: «На железнодорожном перегоне «Думчино — Отрада» 9 сентября поезд «Ласточка» 719 «Москва — Белгород» сбил мужчину. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливается».

Фото с места происшествия (18+) доступно по ссылке.

ИА «Орелград»

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