Начинающим орловским живописцам дадут шанс себя показать

Презентация дипломных работ пройдет в стенах библиотеки.

В Орле в универсальном зале Орловской областной библиотеки имени Бунина состоится презентация дипломных работ студентов кафедры «Живопись» Орловского государственного университета имени Тургенева. Как пояснили организаторы, мероприятия под названием «Путешествие в страну творчества через мир знаний» назначено на 16 сентября 2021 года, начало — в 12.00. Мероприятие пройдет в рамках реализации просветительского проекта «Эрмитаж интересных встреч».

«Доброй традицией библиотеки в проведении массовых мероприятий стала их совместная организация и подготовка с общественными организациями нашего города, — говорят в «Бунинке». — Презентации, творческие встречи с писателями, акции, конкурсы, викторины — одно из главных направлений деятельности областной библиотеки».

Отметим, что планируемая презентация станет уже не первой. Начало этой традиции было заложено в 2019 году. Тогда сотрудники областной библиотеки впервые совместно с ОГУ провели тематическую презентацию дипломных работ студентов кафедры «Живопись». По сути, это были выставки, которые помогли молодым орловским живописцам показать себя. Предыдущие выставки картин проходили под такими названиями, как «Палитра образов и красок, созданная женщиной», «Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», «Классики художественной литературы в живописи» и «Прикладное искусство».

Что касается планируемой презентации, то в этот день, как говорят организаторы, все гости смогут познакомиться с мультимедийной презентацией картин студентов за разный период времени их обучения в вузе и оценить выставочные работы. Кроме того, перед посетителями выступят преподаватели вуза.

ИА «Орелград»