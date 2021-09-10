Орловцам разрешили стрелять в пушных животных

10.9.2021 | 18:30 Новости, Общество

Условия осенней охоты объявлены в Орловской области.

Управление экологического надзора и природопользования департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области обнародовало важную для охотников информацию. Сообщается, что с 10 сентября стартует прием заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территориях общедоступных охотничьих угодий региона. Охота будет разрешена на пушного зверя.

Ранее в соответствии с приказом Минприроды России и указом губернатора Орловской области были установлены условия осенней охоты. Согласно этим документам, добыча пушных животных в орловских лесах разрешена в период с 15 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года. В это время в регионе будет разрешено добывать зайца-русака, лисицу, волка, хоря лесного, куницу, енотовидную собаку, норку американскую, белку и бобра.

Прием заявлений на выдачу разрешений на охоту традиционно проводится в  Орле, в офисе Орелоблэконадзора на улице Сурена Шаумяна. Однако стоит отметить, что в этом году 21 сентября и 5 октября специалисты управления экологического надзора и природопользования будут выдавать разрешения и в выездном режиме — в городе Ливны. Оформить разрешение местные охотники смогут в здании городской ветеринарной станции, где будет проводиться прием.

«Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца и квитанция об оплате государственной пошлины в размере 650 рублей», — пояснили в Орелоблэконадзоре.

ИА «Орелград»

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