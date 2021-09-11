Оборот наркотиков проверили в Орловской области

Проверки были проведены в рамках государственного контроля.

По данным управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области, в текущем году в регионе, согласно утвержденному плану проверок, предусмотрено проведение 15 таких мероприятий. Речь идет о государственном контроле в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Из отчета управления следует, что в первой половине 2021 года было проведено шесть плановых проверок, в ходе которых нарушений законодательства выявлено не было.

Поясним, что сотрудники управления контролируют оборот прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в соответствующий перечень, утвержденный постановлением правительства РФ. Речь идет о законном обороте, а не об уличных торговцах, например, героином. Сообщается, что в ходе проверок были проведены и занятия по профилактике нарушений. Участниками стали должностные лица ряда компаний и учреждений, ответственные за ведение и хранение журналов учета прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

В частности, занятия были проведены с сотрудниками компании «Фригогласс Евразия», Мценского керамического завода, ГУП «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский», ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур», компании «Межгосметиз-Мценск» и Орловского базового медицинского колледжа. Согласно отчету, жалоб от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на действия или бездействие сотрудников полиции в рамках проведенных проверок не поступало.

Что касается сферы противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, то, согласно данным УМВД, за семь месяцев 2021 года в Орловской области было выявлено 312 преступлений. Из них 112 были совершены в крупном размере, 13 — в особо крупном. Из незаконного оборота за отчетный период времени сотрудниками ОВД было изъято 93,55 кг наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 154 человека, в административном порядке меры ответственности применялись к 271 гражданину.

ИА «Орелград»