УФАС не хватило доказательств в деле против орловских чиновников

Антимонопольщики отложили рассмотрение дела против областного департамента.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области отложила до 14 октября 2021 года рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в минувшем августе. Как уже писал «Орелград», ответчиком по нему проходит региональный департамент надзорной и контрольной деятельности. Дело было заведено по заявлению компании «Абсолют-Комфорт» из Санкт-Петербурга. В качестве заинтересованного лица выступает орловская компания «Калита».

Напомним, департамент выступил организатором аукциона на право пользования недрами на участке недр №6, расположенном в Орловском районе. Его площадь составляет 33,2 га. Аукцион был признан несостоявшимся, после чего конкурсная комиссия решила предоставить право пользования недрами компании «Калита» как единственному участнику аукциона.

Питерская фирма в своем заявлении указала на признаки аффилированности. Дескать, указанный участок находится в частной собственности у гражданина, являющегося аффилированным лицом с компанией – единственным участником торгов. Жалобщик даже указал, что данному гражданину принадлежит 50 процентов доли в этой компании. Участники разбирательства уже представили свою позицию. Заслушав их представителей, комиссия УФАС приняла решение об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств.

В частности, от департамента антимонопольщики потребовали представить информацию о проведенных им аукционах на право пользования участками недр, по которым у участников и потенциальных участников возникали аналогичные проблемы. Также следует четко указать, каким образом эти проблемы были разрешены. УФАС подчеркнуло в своем определении, что если в подобных случаях происходили судебные разбирательства, то чиновники должны представить в антимонопольный орган копии вынесенных судебных решений.

ИА «Орелград»