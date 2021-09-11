В Орловской области за месяц выявили 857 нелегальных работников

В регионе озвучили результаты борьбы с теневой занятостью.

В Орловской области за восемь месяцев текущего года легализован труд около 4,5 тысячи работников. Такие данные приводит региональное управление труда и занятости. В ведомстве пояснили, что основные статистические показатели были озвучены на заседании областной межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости. В частности, там прозвучала информация о том, что только за последний месяц в регионе было выявлено 857 нелегальных работников. Из них 524 после проведенной комиссией работы на предприятиях и в организациях были трудоустроены официально.

«В 2021 году изначально планировалось легализовать не менее 3,8 тысячи работников, трудоустроенных без оформления, — уточнили в управлении труда и занятости. — В Залегощенском районе выполнено 184,85 процента от годового плана легализованных работников, в Малоархангельском – 168,75 процента, Троснянском – 152,27 процента, в городе Ливны, Покровском, Орловском и Новодеревеньковском районах — более 60 процента от планового показателя. В целом в регионе план выполнен почти на 116 процентов».

Также сообщается, что наибольшее количество трудовых нелегалов было обнаружено в сфере торговли. «Отличились» и селяне — владельцы личных подсобных хозяйств, обрабатывающие земельные участки, превышающие по площади допустимый для ЛПХ размер. С таковыми члены комиссии и специально созданных рабочих групп проводят разъяснительные беседы. Им объясняют, что при таких условиях владелец ЛПХ должен зарегистрироваться в качестве ИП.

«Проводится работа по привлечению внимания малоимущих граждан к возможности заключения соцконтракта, который рассматривается как одна из мер по снижению неформальной занятости», — добавили в управлении.

ИА «Орелград»