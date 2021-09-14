Под Орлом насмерть разбился бывший дальнобойщик: видео

Водитель выехал на «встречку» и столкнулся с «Камазом».

Вчера на трассе М-2 «Крым» погиб 37-летний водитель, сообщает пресс-служба УГИБДД.

В понедельник в 13.15 автомобиль «Тагаз Тайгер» с прицепом МЗСА выехал на полосу встречного движения, где попал под «Камаз». После столкновения с грузовиком «Тагаз» ударило об ограждение.

Это произошло в районе 373 километра трассы М-2 «Крым». 37-летний мужчина ехал со стороны Мценска в курском направлении. Он скончался на месте до приезда кареты скорой помощи.

Очевидец выложил видеоролик с произошедшим в телеграмм-канале «Орел Автомобильный». Один из подписчиков поделился информацией о личности и обстоятельствах жизни погибшего:

«Это Леха Солянкин, попал в аварию на фуре весь переломался, ушел из дальнобоя, и все равно разбился. Судьба она такая».

ИА «Орелград»