Завтра в Орле включат отопление

Такое решение приняли власти, проанализировав прогноз погоды.

В связи с надвигающимся похолоданием, орловские власти приняли решение включить отопление начиная с 15 сентября. Об этом во время прямого эфира в соцсетях заявил губернатор области Андрей Клычков.

«Несмотря на то, что у нас температура 24 градуса, мы проанализировали прогноз погоды. На выходные ожидается серьезное похолодание, поэтому с 15 числа начинаем отопительный период».

Нынешнее решение о начале отопительного периода продиктовано требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности и нежеланием подвергать риску людей.

При этом, власти все еще ждут «бабье лето», поэтому в дальнейшем планируют «смотреть по ситуации».

ИА «Орелград»