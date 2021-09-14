Завтра в Орле включат отопление

14.9.2021 | 10:38 Новости, Общество

Такое решение приняли власти, проанализировав прогноз погоды.

В связи с надвигающимся похолоданием, орловские власти приняли решение включить отопление начиная с 15 сентября. Об этом во время прямого эфира в соцсетях заявил губернатор области Андрей Клычков.

«Несмотря на то, что у нас температура 24 градуса, мы проанализировали прогноз погоды. На выходные ожидается серьезное похолодание, поэтому с 15 числа начинаем отопительный период».

Нынешнее решение о начале отопительного периода продиктовано требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности и нежеланием подвергать риску людей.

При этом, власти все еще ждут «бабье лето», поэтому в дальнейшем планируют «смотреть по ситуации».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования