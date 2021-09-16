Орловским студентам предлагают присылать фото с избирательных участков

Студентам обещают деньги за участие в выборах.

Орловские студенты называют предстоящие выборы «возмездным делом» и просят сокурсников делать фотосвидетельства своего участия в голосовании. В распоряжении «Орелграда» оказалась студенческая переписка, по которой можно сделать предположение о построении схем возмездного участия в выборах.

На скриншоте можно увидеть, как куратор схемы предлагает сокурсникам оплату за участие в выборах и собирает заказы в свою «личку». По информации «Орелграда», подобные инициативы не пресекаются вузами, а наоборот одобряют мотивацию студентов любыми способами. Правда не всегда кураторы предлагают оплату. В некоторых случаях просто требуют отчитаться об участии в выборах.

Судя по фразе об усталости студентов от выборов, это уже далеко не первое указание сверху, которое они получили за эту компанию. Можно предположить, что без мощного административного ресурса подобные «схемы» организовать невозможно.

Напомним, что несколько дней назад в СМИ появлялась информация о просьбах работников образования к родителям с поддержкой конкретных кандидатов.

ИА «Орелград»