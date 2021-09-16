В орловских магазинах сети «Светофор» обнаружили угрозы для покупателей

Просрочка, поврежденные упаковки, антисанитария в помещениях.

Зафиксировано 13 нарушений в работе орловских магазинов «Светофор», сообщает «Общественная потребительская инициатива». Некоторые из них могут представлять угрозу для здоровья покупателей.

Общественная организация, специализирующаяся на обеспечении прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров, неоднократно получала жалобы людей на качество товаров, купленных в сети магазинов «Светофор».

Активисты организации провели проверки магазинов и опасения подтвердились. Шесть раз была обнаружена продукция с деформированными и поврежденными упаковками. Четырежды попадались товары без указания срока годности. Два раза удалось зафиксировать нарушения санитарно-технических норм. Также активисты обратили внимание на то, что в одном из магазинов рядом с молочной продукцией отсутствовали надписи, позволяющие отличить натуральные продукты от товаров с растительными жирами.

Общественная организация направила свои материалы в управление Роспотребнадзора. По словам общественников, уполномоченные органы уже провели проверки и подтвердили нарушения.

ИА «Орелград»