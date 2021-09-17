Орловские водители за час сбили трех маленьких детей

17.9.2021 | 9:18 Новости, Происшествия

В двух ДТП сбили четырехлетнюю девочку и двух пятилетних мальчиков.

15 сентября в течение часа водители дважды сбивали маленьких детей, сообщает пресс-служба УГИБДД.

Первый инцидент произошел в Орле 15 сентября в 17.10. 29-летний водитель «Лада Приора» на «зебре» сбил 33-летнюю женщину и четырехлетнюю девочку. Ребенок получила травмы. Символично, что мужчина ехал по улице Максима Горького и спешил в сторону орловского СИЗО.

В этот же день в 17.45 в Ливнах аналогичное происшествие произошло в Ливнах. 28-летняя женщина переводила через дорогу двух пятилетних мальчиков. Дети попали под колеса «Рено Логана», которым управлял 42-летний мужчина. Это случилось в районе дома № 34 по улице Кирова. Дети также получили травмы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования