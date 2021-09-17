Орловские водители за час сбили трех маленьких детей

В двух ДТП сбили четырехлетнюю девочку и двух пятилетних мальчиков.

15 сентября в течение часа водители дважды сбивали маленьких детей, сообщает пресс-служба УГИБДД.

Первый инцидент произошел в Орле 15 сентября в 17.10. 29-летний водитель «Лада Приора» на «зебре» сбил 33-летнюю женщину и четырехлетнюю девочку. Ребенок получила травмы. Символично, что мужчина ехал по улице Максима Горького и спешил в сторону орловского СИЗО.

В этот же день в 17.45 в Ливнах аналогичное происшествие произошло в Ливнах. 28-летняя женщина переводила через дорогу двух пятилетних мальчиков. Дети попали под колеса «Рено Логана», которым управлял 42-летний мужчина. Это случилось в районе дома № 34 по улице Кирова. Дети также получили травмы.

ИА «Орелград»