В Орле три сотни работников казначейства голосуют вместе

Это происходило в школе № 36.

Сотрудникам Управления Федерального Казначейства по Орловской области приказано голосовать в одном месте, сообщает незарегистрированное общественное объединение «Голос», выполняющее функции иностранного агента.

По мнению активистов организации, в орловском УИКе № 115 (расположен в школе № 36) произошли такие нарушения, как «принуждение» и «контроль голосования». Дело в том, что дополнительный список избирателей на данном участке состоит из 300 человек.

Это – работники Управления Федерального Казначейства, которое расположено рядом со школой № 36. Сообщается, что на улице стоят люди со списками, которые контролируют явку. Некоторые избиратели подходят к ним и отмечаются.

Помимо этого, у местной избирательной комиссии возникли какие-то трудности в начале рабочего дня. Они не смогли своевременно выполнить свои обязанности:

— объявить число избирателей, внесенный в основной и в дополнительный списки,

— предъявить и опломбировать в присутствии наблюдателей переносные ящики,

— сформировать реестр заявок надомного голосования (использовались клочки бумаги).

ИА «Орелград»