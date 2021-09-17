В Орле три сотни работников казначейства голосуют вместе

17.9.2021 | 17:31 Новости, Политика, Происшествия

Это происходило в школе № 36.

Сотрудникам Управления Федерального Казначейства по Орловской области приказано голосовать в одном месте, сообщает незарегистрированное общественное объединение «Голос», выполняющее функции иностранного агента.

По мнению активистов организации, в орловском УИКе № 115 (расположен в школе № 36) произошли такие нарушения, как «принуждение» и «контроль голосования». Дело в том, что дополнительный список избирателей на данном участке состоит из 300 человек.

Это – работники Управления Федерального Казначейства, которое расположено рядом со школой № 36.  Сообщается, что на улице стоят люди со списками, которые контролируют явку. Некоторые избиратели подходят к ним и отмечаются.

Помимо этого,  у местной избирательной комиссии возникли какие-то трудности в начале рабочего дня. Они не смогли своевременно выполнить свои обязанности:

— объявить число избирателей, внесенный в основной и в дополнительный списки,

— предъявить и опломбировать в присутствии наблюдателей переносные ящики,

— сформировать реестр заявок надомного голосования (использовались клочки бумаги).

ИА «Орелград»

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