В Орле три сотни работников казначейства голосуют вместе

Это происходило в школе № 36.
Сотрудникам Управления Федерального Казначейства по Орловской области приказано голосовать в одном месте, сообщает незарегистрированное общественное объединение «Голос», выполняющее функции иностранного агента.
По мнению активистов организации, в орловском УИКе № 115 (расположен в школе № 36) произошли такие нарушения, как «принуждение» и «контроль голосования». Дело в том, что дополнительный список избирателей на данном участке состоит из 300 человек.
Это – работники Управления Федерального Казначейства, которое расположено рядом со школой № 36. Сообщается, что на улице стоят люди со списками, которые контролируют явку. Некоторые избиратели подходят к ним и отмечаются.
Помимо этого, у местной избирательной комиссии возникли какие-то трудности в начале рабочего дня. Они не смогли своевременно выполнить свои обязанности:
— объявить число избирателей, внесенный в основной и в дополнительный списки,
— предъявить и опломбировать в присутствии наблюдателей переносные ящики,
— сформировать реестр заявок надомного голосования (использовались клочки бумаги).
ИА «Орелград»