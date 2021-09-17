Холодное детство: 74% орловских детсадов и школ еще не отапливаются

Мэр Парахин не доволен готовностью города к отопительному сезону.

57 из 77 орловских детсадов до сих пор не отапливаются. Это следует из сегодняшнего доклада Галины Антоновой, начальника отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла.

Также отсутствует отопление в 35 из 47 школ и в 11 из 16 учреждений дополнительного образования. При этом, отопительный сезон в объектах соцкультбыта стартовал еще вчера. Кстати, утром, согласно метеорологическим приложениям, температура воздуха в Орле составляла от +3 до +9 градусов по Цельсию.

Также прозвучала информация о неготовности к отопительному сезону некоторых жилых домов и отсутствием паспортов готовности.

«К настоящему моменту город почти готов к отопительному периоду», — подвела итог Галина Антонова.

Мэр города не стал скрывать, что остался недоволен озвученной информацией. Отчитав подчиненных, он назначил следующее совещание на начало следующей недели и сформулировал основную задачу:

«К этому моменту вы должны будете доложить, что все 100% домов готовы к старту отопительного сезона, а в школах и детских садах, всех без исключения, тепло!»

ИА «Орелград»