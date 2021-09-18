В орловской школе № 15 листы из книги избирателей меняли по своему усмотрению: видео

Важный документ был вскрыт и перепрошит.

По информации «Орелграда», на 132-м участке (школа № 15) председатель избирательной комиссии меняла по своему усмотрению листы книги избирателей.

Женщина вскрыла книгу избирателей, а затем ее перепрошила. Это произошло вчера вечером. При этом, книга была расширена. Утром она пояснила, что якобы были попутаны страницы. По факту перепрошивки книг отказалась составлять акт и указывать какие страницы и с какой целью меняла. По данному факту подана жалоба.

В нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия:

ИА «Орелград»