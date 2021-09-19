Орловское выборное ноу-хау: «нулевая страница»: видео

Наблюдатель обнаружил пустой лист в списке избирателей.

Наблюдатель, работающий на избирательном участке в ДК «Металлургов» (УИК № 45), обнаружил необычный подход к нумерации страниц в списке избирателей.

66-я страница сменяла 65-ю, но дальше был обнаружен подшитый чистый лист, за которым шла уже 67-я. «Это нулевая страница», — не растерялась сотрудница УИКа.

Наблюдатель заснял инцидент на видео и потребовал удалить пустой лист из списка избирателей. Его требование было удовлетворено.

«Всё, ничего нет, нумерация не нарушена», — сообщили в избирательной комиссии.

ИА «Орелград»