Явка в Орле местами завышается «техническими ошибками»

Наработки мэра в технических ошибках пригодились в избирательной компании.

«Орловские новости» сообщили об инциденте на избирательном участке в лицее № 18. Местная комиссия завышала явку, объясняя это «технической ошибкой».

«Избирательная комиссия №39 в Орле завысила данные о явке. Информация об этом содержится в акте о передаче данных, составленных комиссией 19 сентября. Документ имеется в распоряжении «Орловских новостей».

Из акта следует, что явка была завышена в среднем на более чем 30 избирателей по каждой категории выборов — Госдума (партии и одномандатный округ) и облсовет (партии и одномандатные округа).

В комисси назвали передачу неверных сведений «технической ошибкой». Также в акт вписаны реальные данные», — сообщают «Орловские новости».

В Орле термин «техническая ошибка» ввел в широкий оборот действующий мэр Юрий Парахин. Когда на него возбудили уголовное дело по статье «халатность» за строительство дороги к дому тещи, он объяснил все «технической ошибкой в наименовании улиц».

ИА «Орелград», фото «Орловские новости»