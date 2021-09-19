Затяжные дожди побудили орловские власти включить отопление сегодня

19.9.2021 | 12:38 Новости, Экономика

Юрий Парахин уже отдал соответствующее распоряжение.

Мэр Орла Юрий Парахин дал распоряжение начать подачу теплоносителя в жилищный фонд и другие объекты теплопотребления, отопление и горячее водоснабжение которых осуществляется от системы централизованного теплоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

Изначально планировалось начинать  отопительный сезон 21 сентября, но в планы чиновников вмешались затяжные дожди и холод, обрушившиеся на регион.

«Уважаемые жители многоквартирных домов! Ответственность за доведение теплоносителя в квартиры лежит на управляющих компаниях. Это первая инстанция, куда следует обращаться по вопросу отопления. О проблемах, связанных с подведением тепла, также можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла по телефону (4862) 43-22-12», — обратилась мэрия к орловцам.

ИА «Орелград»

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