Неустановленные орловские водители сбили двух женщин

20.9.2021 | 15:20 Новости, Происшествия

Оба происшествия произошли на выходных.

За прошедшие выходные было зафиксировано два ДТП с участием неустановленных водителей, сообщает пресс-служба УГИБДД.

В субботу в 23.35 в Ливнах неустановленный водитель сбил 25-летнюю девушку. Потерпевшая ехала на велосипеде по правой стороне проезжей части. На улице Железнодорожной ее сбил неустановленный автомобиль. Девушка получила травмы, но после осмотра была отпущена домой.

В воскресенье в 18.10 в Орле неустановленный водитель сбил 49-летнюю женщину. На территории магазина «Горки» (Ливенская, 72) женщина попала под колеса неустановленного автомобиля, водитель которого скрылся с места ДТП. Женщина также получила травмы. Бригада скорой помощи на месте провела осмотр, после чего отпустила потерпевшую.

ИА «Орелград»

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