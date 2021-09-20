Неустановленные орловские водители сбили двух женщин

Оба происшествия произошли на выходных.

За прошедшие выходные было зафиксировано два ДТП с участием неустановленных водителей, сообщает пресс-служба УГИБДД.

В субботу в 23.35 в Ливнах неустановленный водитель сбил 25-летнюю девушку. Потерпевшая ехала на велосипеде по правой стороне проезжей части. На улице Железнодорожной ее сбил неустановленный автомобиль. Девушка получила травмы, но после осмотра была отпущена домой.

В воскресенье в 18.10 в Орле неустановленный водитель сбил 49-летнюю женщину. На территории магазина «Горки» (Ливенская, 72) женщина попала под колеса неустановленного автомобиля, водитель которого скрылся с места ДТП. Женщина также получила травмы. Бригада скорой помощи на месте провела осмотр, после чего отпустила потерпевшую.

ИА «Орелград»