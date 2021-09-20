Под Орлом ребенка-инвалида обеспечили лекарством только по суду

20.9.2021 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Для решения проблемы потребовалось вмешательство нескольких инстанций.

Департамент здравоохранения Орловской области проиграл очередной судебный процесс против пациента, обладающего льготным статусом и имеющего право на обеспечение лекарствами за государственный счет. Подробности сообщила прокуратура Болховского района. Надзорное ведомство провело проверку по обращению директора Болховского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками. Тот пожаловался на ненадлежащее обеспечение за счет бюджетных денежных средств ребенка-инвалида лекарственным препаратом.

«Установлено, что ребенок имеет инвалидность и состоит на учете в учреждении здравоохранения, — говорится в сообщении районной прокуратуры. — В силу имеющегося у него заболевания ему необходимы определенные лекарственные препараты. В нарушение требований действующего законодательства ребенок получал лекарственные препараты несвоевременно и не в полном объеме».

Для решения возникшей проблемы, которая для Орловской области является актуальной уже в течение многих лет, прокуратура подала иск. В суде она выступила в защиту нарушенных прав ребенка-инвалида. Ответчиком выступил департамент здравоохранения Орловской области, сотрудникам которого к этому тоже уже давно не привыкать. Прокурор просил суд обязать областных чиновников обеспечить ребенка  лекарством в соответствии с имеющейся потребностью.

Дело было рассмотрено Советским районным судом города Орла, то есть по адресу нахождения департамента. Исковые требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме. Как уточнили в прокуратуре, в настоящее время ребенок-инвалид уже в полном объеме обеспечен необходимым ему лекарственным препаратом.

ИА «Орелград»

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