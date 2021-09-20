Уточнить свой ИНН пытается каждый десятый орловец

Налоговики рассказали о структуре обращений жителей Орловской области.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало оперативные данные о работе с обращениями граждан, поступившими за прошедшие восемь месяцев текущего года. В качестве наглядного примера структуры обращений областная налоговая служба приводит статистику подведомственной ей Межрайонной ИФНС №8. Она обслуживает налогоплательщиков Орловского, Кромского, Троснянского, Урицкого, Дмитровского, Шаблыкинского, Сосковского, Знаменского и Хотынецкого районов.

В УФНС сообщили, что всего в текущем году в инспекцию чрез различные онлайн-сервисы было направлено более 850 обращений по различным вопросам. Поступают они ежедневно, при этом в ведомстве ведется строгий контроль за сроками их рассмотрения. Все обращения регистрируются и рассматриваются в порядке, установленном для письменных обращений, заверили в УФНС.

Что касается структуры, то она такова. Наибольшее количество, 45 процентов обращения, в отчетном периоде времени были связаны с вопросами сдачи налоговой отчетности. Далее следуют вопросы по уточнению задолженности по налогам и сборам и взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов – 16 процентов, вопросы уточнения и получения ИНН, а также вопросы о перерасчете налога – по 12 процентов, вопросы по возврату зачету налога – 11 процентов.

Кроме того, 3 процента орловцев интересовались вопросами по налогу на доходы физических лиц, а 1 процент — вопросами налогообложения малого бизнеса, специальных налоговых режимов. В региональном управлении ФНС подчеркнули, что все обращения и заявления граждан были приняты и рассмотрены без нарушения сроков, ответы даны в полном объеме, повторных обращений не было.

«Для улучшения качества работы с обращениями граждан проводится мониторинг в «Личном кабинете для физических лиц», отслеживается своевременность подготовки и полноты ответов по обращениям граждан, а также уделяется внимание на корректный и индивидуальный подход при решении вопросов налогоплательщиков, обратившихся в инспекцию», — пояснили по этому поводу в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»