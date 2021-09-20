В орловском пожаре погиб 35-летний мужчина

20.9.2021 | 9:43 Новости, Происшествия

Пять человек эвакуировано.

В воскресенье в результате пожара в однокомнатной квартире погиб молодой мужчина, сообщает пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло в 16.05 в жилом доме на переулке Матроса Силякова. Прибыв на место пожара, спасатели обнаружили сильное задымление. Они сформировали два звена газодымозащитников, чтобы найти людей в горящей квартире, а также эвакуировать жильцов с верхних этажей.

Эвакуация прошла успешно, было спасено пять человек. А вот в квартире был обнаружен 35-летний мужчина, которому нужна была реанимация. Пострадавший был передан врачам скорой помощи, но спасите его не удалось.

На месте происшествия кроме МЧС работали сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

ИА «Орелград»

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