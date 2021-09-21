Погибших на малой родине Тургенева солдат похоронили

21.9.2021 | 9:26 Новости, Общество

Торжественная церемония перезахоронения прошла в Мценском районе.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, мероприятие состоялось в деревне Верхняя Зароща Мценского района. Там были торжественно перезахоронены останки 82 советских солдат 287-й стрелковой дивизии, которые погибли в 1942 году в боях Великой Отечественной войны. Чин отпевания павших воинов совершил настоятель Спасо-Преображенского храма села Спасское-Лутовиново иерей Михаил Красюк.

Дело в том, что останки павших воинов были найдены на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения, которое считается малой родиной знаменитого писателя Ивана Тургенева. Напомним, в селе Спасское-Лутовиново действует государственный мемориальный и природный музей-заповедник Ивана Тургенева. Он расположен на территории родовой усадьбы писателя.

В этих местах и пали советские воины, останки которых были найдены  в ходе летнего этапа «Вахты памяти». Обнаруженные поисковиками личные медальоны позволили установить имена 17 бойцов. Более подробную информацию о них, а также о других, пока еще остающихся безымянными солдатах, поисковики будут искать в архивах.

«Проводить воинов пришли местные власти и жители Мценского района, — рассказали в Орловской митрополии РПЦ. — На перезахоронении присутствовала племянница погибшего солдата Овечкина Петра Ивановича, 1924 города рождения, уроженца города Ефремова Тульской области. Сообщение о том, что разыскиваются близкие павшего красноармейца Людмила Киселева нашла в интернете. На торжественной церемонии перезахоронения Людмиле была передана записка из солдатского медальона, по которой его удалось идентифицировать».

ИА «Орелград»

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