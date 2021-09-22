При пожаре в Северном районе Орла эвакуировано 13 человек

В квартире обгорели кухонная мебель и часть холодильника.

При пожаре на улице Металлургов орловские спасатели эвакуировали 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Вчера в 13.03 спасатели получили сообщение о том, что в одной из квартир десятиэтажного дома горит кухня. Прибыв на улицу Металлургов, пожарные увидели черный дым, который шел из окна одной из квартир.

Во избежание жертв было эвакуировано 13 человек. Причину пожара устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Известно, что в квартире обгорели кухонная мебель и часть холодильника.

ИА «Орелград»