Золотой орел выбрали логотипом Литературной столицы России

Туристические продукты обретут единый узнаваемый стиль.

Изображение золотого орла победило в голосовании по выбору визуального оформления бренда «Литературная столица России».

«Силуэт птицы напоминает раскрытую книгу, из-под крыла которой выходят перелистываемые страницы, олицетворяющие богатое литературное наследие Орловщины. Книга со страницами сама по себе символизирует летописную историю орловского края.

Теперь у региона, города Орла и литературных музеев есть возможность создавать продукцию в едином узнаваемом стиле в целях продвижения туристских ресурсов как внутри области, так и за ее пределами», — сообщает пресс-служба губернатора.

Проголосовать можно было на портале госуслуг либо в группе ВК Орловского государственного литературного музея И.С. Тургенева. Конкурс проходил под патронажем Управления культуры и архивного дела Орловской области.

ИА «Орелград»