Орловские пожарные эвакуировали с пожаров 39 человек

Пожары произошли на улицах Комсомольская и Бурова.

С разницей в несколько часов случились два пожара в орловских многоэтажках. В общей сложности пожарные эвакуировали 39 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Вчера в 21.18 поступило сообщение о том, что горит подвал жилого дома на улице Комсомольской. Во избежание человеческих жертв было эвакуировано 25 жильцов. Возгорание произошло в распределительной коробке, расположенной в подвале.

А ночью, в 02.07, спасатели выехали на улицу Бурова, где загорелась квартира, расположенная на третьем этаже многоэтажки. Из сильно задымленной квартиры было спасено трое жильцов. Еще 11 человек эвакуировали из соседних квартир. В двухкомнатной квартире выгорел диван, были повреждены обои и закопчен потолок.

В обоих происшествиях удалось избежать жертв.

ИА «Орелград»