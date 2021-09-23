Под Орлом молодой водитель «БМВ» устроил крупную аварию: видео

Огромная «пробка». Столкнулись три автомобиля. Все три водителя госпитализированы.

В Орловском районе произошла крупная авария, которая парализовала движение автомобилей по Болховскому шоссе. Молодой водитель «БМВ» выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению трех автомобилей. Водители всех трех автомобилей госпитализированы.

«Сегодня утром в районе деревни Жилина Орловского района произошло столкновение трёх иномарок. Предварительно установлено, что 23-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу и резался в Mazda, за рулём которой сидела 35-летняя женщина. От удара Mazda отбросило на пешеходную часть дороги, BMW – в автомобиль KIA. Три водителя доставлены в медучреждение, – сообщили в областном УМВД. ЧП произошло на Болховском шоссе, в районе улицы Строительной», — сообщило «Орловское информбюро».

Некоторые очевидцы сняли на видео последствия аварии и разместили их в социальных сетях:

ИА «Орелград»