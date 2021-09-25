В Орле будут проверять соцсети чиновников

Служащих обязали отчитываться о том, что они творят в интернете.

Администрация Орла утвердила положение, накладывающее на дополнительные обязательства на действующих и потенциальных чиновников. Действие документа распространяется на граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в мэрии Орла и уже работающих там. И тех, и других обязали отчитываться о своей деятельности в интернете. Они обязаны предоставлять сведения об адресах сайтов и страниц в соцсетях, на которых размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

Отметим, что согласно федеральному закону о муниципальной службе, это новшество является одним из звеньев механизма проверки достоверности и полноты сведений, которые чиновники предоставляют о себе. Положением определены условия отчетности. Так, соискатели обязаны подавать сведения о своей деятельности в Сети за три календарных года, предшествующих их поступлению на службу. Действующим чиновникам надо отчитываться ежегодно. При этом в отчет можно не включать информацию, размещенную в Сети в рамках исполнения должностных обязанностей.

Собирать отчеты поручено управлению муниципальной службы и кадров администрации города Орла. Сдавать их действующие чиновники обязаны не позднее 1 апреля каждого года. Эти сведения подлежат обязательной регистрации и приобщаются к личному делу каждого муниципального служащего. Кстати, полноту и достоверность отчетов будут проверять, причем подобное решение будет приниматься отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего.

Основанием для проверки могут послужить, например, материалы, поступившие в мэрию из правоохранительных органов, политических партий, Общественной палаты РФ или общероссийских средств массовой информации. При этом, как следует из постановления мэрии, «информация анонимного характера не может служить основанием для проверки».

ИА «Орелград»