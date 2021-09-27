Орел признали заемщиком с низким уровнем долговой устойчивости

Только областная столица угодила в наиболее рискованную группу.

Областной департамент финансов подготовил приказ об отнесении муниципальных образований Орловской области на 2022 год к группам в соответствии с уровнем долговой устойчивости. Подобный перечень формируется в регионе ежегодно на очередной финансовый год в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. На 2022 год в Орловской области планируется утвердить три перечня.

В первый их них войдут практически все муниципальные образования региона, так как областные власти отнесли их к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости. В группу заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости включены города Ливны и Мценск, а Орел стал единственным участником группы заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости. Финансовое положение областной столицы оставляет желать лучшего. Ее бюджет является хронически дефицитным, а сам город живет в основном за счет безвозмездных поступлений из бюджета области. Кстати, в ближайшее время город получит значительный бюджетный кредит «в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга».

«17 сентября губернатор Андрей Клычков подписал распоряжение правительства Орловской области № 558-р о предоставлении городу Орлу бюджетного кредита из областного бюджета в сумме 952,8 миллиона рублей на срок до 5 лет с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 0,1 процента годовых», — сообщили по этому поводу в пресс-службе губернатора.

Бюджетный кредит областная столица должна потратить на погашение долговых обязательств по коммерческим кредитам. В первую очередь должны погашаться займы с более высокими ставками, что позволит сократить расходы бюджета на обслуживание муниципального долга. «Экономия средств бюджета, сложившаяся за счет замещения рыночных заимствований бюджетными кредитами, должна быть направлена на обеспечение расходных обязательств города, связанных со снижением кредиторской задолженности, и на первоочередные расходы», — подчеркнули в пресс-службе губернатора.

На фоне Орла те же Ливны выглядят куда более благополучными. Так, согласно отчету об исполнении бюджета этого райцентра, на 1 января 2021 года долг города составил 70 миллионов рублей. Для сравнения, в предыдущие три года он составлял 80 миллионов. Верхний предел муниципального долга города Ливны был установлен решением местного горсовета в размере 75 миллионов рублей, то есть он не был превышен. Добавим, что расходы на обслуживание долга в Ливнах в 2020 году составили всего 4,4 миллиона рублей – в Орле о таком могут только мечтать.

ИА «Орелград»