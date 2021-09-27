В Орле построят многопрофильный студенческий кампус

27.9.2021 | 18:06 Важное, Новости, Образование

ОГУ получит грант в размере 100 миллионов рублей.

В рамках федеральной программы «Приоритет 2030» в Орле будет построен многопрофильный студенческий кампус. Об этом сообщила пресс-служба губернатора области.

ОГУ имени Тургенева вошел в число российских ВУЗов, которые получат гранты в размере 100 миллионов рублей. Федеральные средства предназначены для открытия студенческих технопарков и бизнес-инкубаторов, а также – для обновления учебно-лабораторной базы.

В общей сложности поддержку получат 106 университетов из 49 российских городов. Большинство университетов – региональные.

ИА «Орелград»

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