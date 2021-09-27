В Орловской области построят спуск к реке за 50 миллионов

В Новосиле благоустроят спуск к реке Зуша.

В следующем году в Новосиле будет реализован проект «Васильковая гавань», который обойдется в 50 миллионов рублей, сообщила пресс-служба губернатора.

Он подразумевает строительство безопасного спуска к реке Зуша, а также благоустройство прибрежной территории. Протяженность спуска составит 95 метров. Финансироваться работы будут из федерального бюджета.

«Благоустроенного выхода на берег реки из города в настоящее время нет. В тоже время опросы жителей показывают высокую заинтересованность в развитии этой территории. Сама же река Зуша привлекательна для сплава на байдарках, а ее высокие берега популярны у парапланеристов, которые осуществляют полеты в паре километров от города.

Проектом предусматривается создание единого современного городского пространства, связывающего исторический и деловой центр города с берегом реки Зуши. Это позволит горожанам быстро и комфортно проходить к большой воде. Также это будет удобно для байдарочников и парапланеристов, которые приезжают в Новосиль.

Два рекреационных пространства (Городской сквер и берег Зуши) свяжет историческая дорога «Тропа времен». При этом планируется их насыщение новыми функциональными динамичными зонами.

Для обустройства «Василькового спуска» к реке построят лестницу василькового цвета со смотровыми площадками на разных уровнях, а также установят информационные стенды с историей древнего города Новосиля», — сообщает пресс-служба губернатора.

Отметим, что Новосиль входит в туристические маршруты регионального бренда «Бирюзовое кольцо России».

ИА «Орелград»