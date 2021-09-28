Матвиенко отправила орловским депутатам поздравительную телеграмму

28.9.2021 | 18:03 Новости, Политика

Валентина Матвиенко поздравила с избранием депутатов областного Совета.

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко поздравила вновь избранный состав депутатского корпуса Орловского областного Совета.

В телеграмме говорится:

«Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с избранием депутатами Орловского областного Совета народных депутатов. Избиратели доверили вам решение сложных и ответственных задач по совершенствованию законодательной базы орловской области в интересах обеспечения её динамичного развития.

Уверена, что знания и опыт будут способствовать вашей эффективной деятельности. Надеюсь на конструктивное и плодотворное взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Орловского областного Совета народных депутатов.

Желаю вам успехов во всех начинаниях на благо Отечества».

ИА «Орелград»

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