Матвиенко отправила орловским депутатам поздравительную телеграмму

Валентина Матвиенко поздравила с избранием депутатов областного Совета.

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко поздравила вновь избранный состав депутатского корпуса Орловского областного Совета.

В телеграмме говорится:

«Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с избранием депутатами Орловского областного Совета народных депутатов. Избиратели доверили вам решение сложных и ответственных задач по совершенствованию законодательной базы орловской области в интересах обеспечения её динамичного развития.

Уверена, что знания и опыт будут способствовать вашей эффективной деятельности. Надеюсь на конструктивное и плодотворное взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Орловского областного Совета народных депутатов.

Желаю вам успехов во всех начинаниях на благо Отечества».

ИА «Орелград»