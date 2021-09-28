Орловский СК заинтересовался гибелью мужчины в «ПАЗике»

28.9.2021 | 14:11 Новости, Происшествия

Погибшим оказался 56-летний водитель.

Следственный Комитет России по Орловской области начал доследственную проверку по факту обнаружения трупа в сгоревшем автобусе ПАЗ, сообщила пресс-служба ведомства.

В ночь на понедельник на территории автобазы, расположенной на Карачевском шоссе, сгорел автобус ПАЗ. Ликвидировав пожар, спасатели обнаружили обгоревший труп 56-летнего водителя.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает Следственный Комитет.

ИА «Орелград»

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