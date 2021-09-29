Музалевский снова избран председателем облсовета

Большинство областных депутатов проголосовали за «третий срок» политика.

Несколько минут назад областные депутаты в третий раз подряд избрали Леонида Музалевского своим председателем.

Отметим, что Музалевский был единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность. Для принятия решения было достаточно 26 голосов. Но за опытного политика проголосовали 42 депутата. Один народный избранник воздержался и пятеро голосовали против.

В ходе прений большинство депутатов вспоминали заслуги действующего председателя и предлагали продлить его полномочия. Против выступили только депутаты от «Справедливой России». В частности, Игорь Рыбаков обрушился с критикой на Леонида Музалевского. При этом, в качестве альтернативы он предложил кандидатуры не своих однопартийцев, а депутатов-единоросов — Вдовина и Кошелева. Предложение не нашло поддержки у представителей депутатского корпуса.

Губернатор Андрей Клычков поздравил депутатов с избранием и призвал оставить в прошлом эмоциональную риторику и взаимную критику.

А Леонид Музалевский в своей речи заявил, что времени на раскачку у облсовета нет, поэтому нужно приступать к выполнению многочисленных обещаний, данных избирателям.

ИА «Орелград»