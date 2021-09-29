Определились составы депутатских фракций в орловском облсовете

Сегодня состоялось первое парламентское заседание депутатов седьмого созыва.
Депутаты орловского регионального парламента сформировали и зарегистрировали четыре депутатских фракции, сообщила сегодня пресс-служб облсовета.
Всего в облсовет прошли представители шести политических партий, а также один самовыдвиженец. Они разделились на четыре депутатских объединения общей численностью 47 человек. Еще трое депутатов будут работать вне фракций – это представители «Партии пенсионеров» и «Новых людей», а также самовыдвиженец Виталий Рыбаков.
Михаил Вдовин возглавил фракцию «Единая Россия», Иван Дынкович – КПРФ, Руслан Перелыгин – «Справедливая Россия», Владислав Числов – ЛДПР.
Ниже приводим полный список представителей депутатских объединений.
Список депутатов – членов фракции ВПП «Единая Россия»:
- Вдовин Михаил Васильевич – руководитель фракции;
- Гоцакова Ирина Георгиевна – заместитель руководителя фракции;
- Соколов Андрей Александрович – заместитель руководителя фракции;
- Астахова Елена Витальевна;
- Бушля Олег Анатольевич;
- Грачёв Александр Викторович;
- Грачёв Иван Александрович;
- Ерохина Татьяна Ивановна;
- Жернов Николай Александрович;
- Жилин Михаил Алексеевич;
- Зубцова Наталья Ивановна;
- Кошелев Олег Петрович;
- Кутенёв Сергей Николаевич;
- Мальфанова Юлия Сергеевна;
- Меркулов Павел Александрович;
- Митин Иван Николаевич;
- Музалевский Леонид Семенович;
- Пашкова Ирина Викторовна;
- Пониткин Дмитрий Михайлович;
- Потемкин Сергей Григорьевич;
- Прозукин Сергей Григорьевич;
- Прохорова Наталья Михайловна;
- Ревин Юрий Николаевич;
- Сезин Вадим Александрович;
- Удалова Лариса Васильевна;
- Филонов Владимир Иванович;
- Шашков Владимир Иванович.
Список депутатов – членов фракции ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
- Дынкович Иван Сергеевич – руководитель фракции;
- Лебёдкин Юрий Викторович – заместитель руководителя фракции;
- Веселовский Сергей Данилович;
- Захаров Геннадий Егорович;
- Иконников Василий Николаевич;
- Лавунова Татьяна Васильевна;
- Макаров Александр Александрович;
- Макаров Виктор Иванович;
- Мельник Евгений Леонидович;
- Прокопов Евгений Егорович;
- Фролов Андрей Александрович.
Список депутатов – членов фракции Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ:
- Перелыгин Руслан Викторович – руководитель фракции;
- Воропаева Алина Владимировна – заместитель руководителя фракции;
- Война Диана Анатольевна;
- Косогов Евгений Владимирович;
- Рыбаков Игорь Анатольевич;
- Тушков Сергей Леонидович.
Список депутатов – членов фракции ОРО «Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической партии России»:
- Числов Владислав Александрович – руководитель фракции;
- Лагутин Максим Александрович – заместитель руководителя фракции;
- Межуев Руслан Владимирович.
ИА «Орелград»