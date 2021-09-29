Определились составы депутатских фракций в орловском облсовете

Сегодня состоялось первое парламентское заседание депутатов седьмого созыва.

Депутаты орловского регионального парламента сформировали и зарегистрировали четыре депутатских фракции, сообщила сегодня пресс-служб облсовета.

Всего в облсовет прошли представители шести политических партий, а также один самовыдвиженец. Они разделились на четыре депутатских объединения общей численностью 47 человек. Еще трое депутатов будут работать вне фракций – это представители «Партии пенсионеров» и «Новых людей», а также самовыдвиженец Виталий Рыбаков.

Михаил Вдовин возглавил фракцию «Единая Россия», Иван Дынкович – КПРФ, Руслан Перелыгин – «Справедливая Россия», Владислав Числов – ЛДПР.

Ниже приводим полный список представителей депутатских объединений.

Список депутатов – членов фракции ВПП «Единая Россия»:

Вдовин Михаил Васильевич – руководитель фракции; Гоцакова Ирина Георгиевна – заместитель руководителя фракции; Соколов Андрей Александрович – заместитель руководителя фракции; Астахова Елена Витальевна; Бушля Олег Анатольевич; Грачёв Александр Викторович; Грачёв Иван Александрович; Ерохина Татьяна Ивановна; Жернов Николай Александрович; Жилин Михаил Алексеевич; Зубцова Наталья Ивановна; Кошелев Олег Петрович; Кутенёв Сергей Николаевич; Мальфанова Юлия Сергеевна; Меркулов Павел Александрович; Митин Иван Николаевич; Музалевский Леонид Семенович; Пашкова Ирина Викторовна; Пониткин Дмитрий Михайлович; Потемкин Сергей Григорьевич; Прозукин Сергей Григорьевич; Прохорова Наталья Михайловна; Ревин Юрий Николаевич; Сезин Вадим Александрович; Удалова Лариса Васильевна; Филонов Владимир Иванович; Шашков Владимир Иванович.

Список депутатов – членов фракции ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

Дынкович Иван Сергеевич – руководитель фракции; Лебёдкин Юрий Викторович – заместитель руководителя фракции; Веселовский Сергей Данилович; Захаров Геннадий Егорович; Иконников Василий Николаевич; Лавунова Татьяна Васильевна; Макаров Александр Александрович; Макаров Виктор Иванович; Мельник Евгений Леонидович; Прокопов Евгений Егорович; Фролов Андрей Александрович.

Список депутатов – членов фракции Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ:

Перелыгин Руслан Викторович – руководитель фракции; Воропаева Алина Владимировна – заместитель руководителя фракции; Война Диана Анатольевна; Косогов Евгений Владимирович; Рыбаков Игорь Анатольевич; Тушков Сергей Леонидович.

Список депутатов – членов фракции ОРО «Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической партии России»:

Числов Владислав Александрович – руководитель фракции; Лагутин Максим Александрович – заместитель руководителя фракции; Межуев Руслан Владимирович.

ИА «Орелград»