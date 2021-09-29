Определились составы депутатских фракций в орловском облсовете

29.9.2021 | 17:43 Новости, Политика

Сегодня состоялось первое парламентское заседание депутатов седьмого созыва.

Депутаты орловского регионального парламента сформировали и зарегистрировали четыре депутатских фракции, сообщила сегодня пресс-служб облсовета.

Всего в облсовет прошли представители шести политических партий, а также один самовыдвиженец. Они разделились на четыре депутатских объединения общей численностью 47 человек. Еще трое депутатов будут работать вне фракций – это представители «Партии пенсионеров» и «Новых людей», а также самовыдвиженец Виталий Рыбаков.

Михаил Вдовин возглавил фракцию «Единая Россия», Иван Дынкович – КПРФ, Руслан Перелыгин – «Справедливая Россия», Владислав Числов – ЛДПР.

Ниже приводим полный список представителей депутатских объединений.

Список депутатов – членов фракции ВПП «Единая Россия»:

  1. Вдовин Михаил Васильевич – руководитель фракции;
  2. Гоцакова Ирина Георгиевна – заместитель руководителя фракции;
  3. Соколов Андрей Александрович – заместитель руководителя фракции;
  4. Астахова Елена Витальевна;
  5. Бушля Олег Анатольевич;
  6. Грачёв Александр Викторович;
  7. Грачёв Иван Александрович;
  8. Ерохина Татьяна Ивановна;
  9. Жернов Николай Александрович;
  10. Жилин Михаил Алексеевич;
  11. Зубцова Наталья Ивановна;
  12. Кошелев Олег Петрович;
  13. Кутенёв Сергей Николаевич;
  14. Мальфанова Юлия Сергеевна;
  15. Меркулов Павел Александрович;
  16. Митин Иван Николаевич;
  17. Музалевский Леонид Семенович;
  18. Пашкова Ирина Викторовна;
  19. Пониткин Дмитрий Михайлович;
  20. Потемкин Сергей Григорьевич;
  21. Прозукин Сергей Григорьевич;
  22. Прохорова Наталья Михайловна;
  23. Ревин Юрий Николаевич;
  24. Сезин Вадим Александрович;
  25. Удалова Лариса Васильевна;
  26. Филонов Владимир Иванович;
  27. Шашков Владимир Иванович.

Список депутатов – членов фракции ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

  1. Дынкович Иван Сергеевич – руководитель фракции;
  2. Лебёдкин Юрий Викторович – заместитель руководителя фракции;
  3. Веселовский Сергей Данилович;
  4. Захаров Геннадий Егорович;
  5. Иконников Василий Николаевич;
  6. Лавунова Татьяна Васильевна;
  7. Макаров Александр Александрович;
  8. Макаров Виктор Иванович;
  9. Мельник Евгений Леонидович;
  10. Прокопов Евгений Егорович;
  11. Фролов Андрей Александрович.

Список депутатов – членов фракции Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ:

  1. Перелыгин Руслан Викторович – руководитель фракции;
  2. Воропаева Алина Владимировна – заместитель руководителя фракции;
  3. Война Диана Анатольевна;
  4. Косогов Евгений Владимирович;
  5. Рыбаков Игорь Анатольевич;
  6. Тушков Сергей Леонидович.

Список депутатов – членов фракции ОРО «Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической партии России»:

  1. Числов Владислав Александрович – руководитель фракции;
  2. Лагутин Максим Александрович – заместитель руководителя фракции;
  3. Межуев Руслан Владимирович.

ИА «Орелград»

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