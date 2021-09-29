Орловчанку Веронику Каткову признали иноагентом

29.9.2021 | 18:44 Новости, Политика

Вероника Каткова — № 49 в списке иноагентов.

Сегодня Министерство юстиции пополнило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента на территории Российской Федерации. В числе прочих данный статус присвоен орловскому правозащитнику Веронике Катковой.

«Орелград» связался с новоиспеченным иностранным агентом, чтобы узнать ее мнение о произошедшем. Вероника Вячеславовна однозначно связывает произошедшее с активностью движения «Голос» (также — иноагент) на прошедших выборах. В дни голосования активисты организации по всей России фиксировали нарушения, происходившие на избирательных участках.

«Осень. Сезонные обострения. Я же не могу Минюст принудительно на лечение отправить, ничего в этой ситуации не сделаешь. Зато я в очень хорошей компании», — резюмировала иноагент Вероника Каткова.

ИА «Орелград»

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