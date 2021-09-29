В Орле пожилой водитель врезался в грузовик

29.9.2021 | 12:30 Новости, Происшествия

Два пенсионера получили травмы.

Вчера в Орле пожилая пара пострадала в результате ДТП. 70-летний водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком, ехавшим во встречном направлении. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 11.35 автомобиль «Шевроле Орландо» двигался по улице Зои Космодемьянской в направлении улицы Веселой. В районе дома № 9 он врезался в грузовик МАЗ, который двигался во встречном направлении.

Помимо водителя легкового автомобиля травмы получила 68-летняя женщина, находившаяся в его салоне.

ИА «Орелград»

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