В Орле пожилой водитель врезался в грузовик

Два пенсионера получили травмы.

Вчера в Орле пожилая пара пострадала в результате ДТП. 70-летний водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком, ехавшим во встречном направлении. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 11.35 автомобиль «Шевроле Орландо» двигался по улице Зои Космодемьянской в направлении улицы Веселой. В районе дома № 9 он врезался в грузовик МАЗ, который двигался во встречном направлении.

Помимо водителя легкового автомобиля травмы получила 68-летняя женщина, находившаяся в его салоне.

ИА «Орелград»