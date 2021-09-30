Орловец отдал ребенку 425 тысяч рублей, чтобы спасти иномарку

Мужчина мог лишиться автомобиля из-за его ареста приставами.

Как пояснили в управлении ФССП России по Орловской области, речь идет о жителе города Мценска, который задолжал сотни тысяч рублей по алиментам на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Обязанность выплачивать алименты на него ранее возложил суд. Мужчине предписали отдавать на содержание ребенка четверть всех его доходов. Однако довольно долго он эти требования игнорировал. В результате задолженность стала очень крупной.

Для ее взыскания судебным приставам пришлось применить предусмотренные законом меры принудительного исполнения. Сообщается, что арест был наложен на принадлежащий ему автомобиль Hyundai. Кроме того, должника временно ограничили в специальном праве управления транспортным средством. Иными словами, действие его водительских прав было приостановлено, из-за чего нерадивый отец фактически стал «пешеходом».

Кроме того, для него возникла реальная угроза потери автомобиля, ведь иномарку могли выставить на торги, а выручку от ее продажи пустить на погашение долга по алиментам. Амчанина такая перспектива явно не устраивала. После ареста иномарки он «вспомнил» о ребенке и оперативно погасил весь долг в сумме 425 тысяч рублей. Это позволило ему вернуть автомобиль, но не избавило от обязанности и впредь платить алименты.

Ранее управление УФССП России по Орловской области сообщило, что за 8 месяцев 2021 года орловские приставы взыскали задолженность по алиментам в размере 143,68 миллиона рублей. Причем в текущем алиментов с должников в Орловской области взыскано уже вдвое больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»