Бывший областной депутат Сергей Волков избран главой Мценска

1.10.2021 | 12:16 Новости, Политика

Вчера Мценский горсовет утвердил кандидатуры главы города и Председателя Совета.

30 сентября начал свою работу Мценский городской Совет народных депутатов. На первой сессии был избран глава города. Им стал Сергей Волков, бывший областной депутат.

Председателем Мценского горсовета депутаты выбрали Владимира Балабанова.

Отметим, что в работе принял участие Председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский. Поздравляя Волкова с назначением, Музалевский отметил деловые качества Сергея Станиславовича и, что ему не понаслышке известны проблемы, волнующие местных жителей.

ИА «Орелград»

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