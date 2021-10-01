Орловцев предупредили о зимовальных ямах

Жителям региона напомнили об ответственности за нарушение запретов на лов рыбы.

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура выступила с правовым разъяснением, адресованным жителям региона. Надзорное ведомство напоминает гражданам о запрете на вылов так называемых водных биологических ресурсов в зимовальных ямах. Речь идет о ловле рыбы в местах, перечень которых утвержден областными властями в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Как поясняет прокуратура, на территории Орловской области запреты и ограничения установлены «Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна». Они обязательны для исполнения всеми юридическими лицами и гражданами. В соответствии с этими правилами запретным для добычи рыбы и других водных обитателей является период с 1 октября этого года по 30 апреля будущего года.

Перечень зимовальных ям, расположенных на водоемах рыбохозяйственного значения Орловской области, можно найти в приложении №5 к вышеупомянутым правилам. Поясним, что всего в него включено 53 зимовальных ямы. Они расположены на территории Орловской области на реках Ока, Зуша, Сосна, Неручь, Орлик, Нугрь, Крома, Кшень, Тим, Труды, Любовша, Колпенка, Раковка и Большая Чернава.

За нарушение запретов и ограничений предусмотрена ответственность, степень которой зависит от причиненного ущерба водным биологическим ресурсам. Например, административная ответственность предусмотрена статьей 8.37 КоАП РФ. Подпавший под ее действие нарушитель может быть наказан штрафом в размере до 200 тысяч рублей с конфискацией орудий добычи рыбы или без таковой.

«Незаконные действия при причинении водным биологическим ресурсам крупного ущерба (свыше 100 тысяч рублей), или при наличии иных квалифицирующих признаков, влекут уголовную ответственность по ст. 256 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — добавили в Орловской природоохранной межрайонной прокуратуре.

ИА «Орелград»